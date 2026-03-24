A Mondragone, il questore ha disposto la chiusura di un bar per 20 giorni in seguito a un grave episodio delittuoso avvenuto nella zona. La decisione è stata presa anche in risposta a segnalazioni di persone con precedenti penali che frequentavano il locale. La misura mira a prevenire ulteriori problemi legati alla sicurezza pubblica nella zona.

Bar chiuso per 20 giorni a Mondragone dopo che il locale è stato segnalato come teatro di un grave evento delittuoso e punto di ritrovo per persone pregiudicate e dedite all’abuso di alcolici. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della provincia di Caserta per motivi di ordine e sicurezza pubblica, come comunicato dalle forze dell’ordine. Il provvedimento del Questore Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Caserta ha ordinato la sospensione della licenza per 20 giorni a un bar situato in via Domitiana a Mondragone. La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e notificata al titolare dell’esercizio commerciale nella giornata odierna dai Carabinieri del Reparto Territoriale NORM di Mondragone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mondragone, pugno duro sulla via Domitiana: il questore chiude un bar per 20 giorni, il motivo

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