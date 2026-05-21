Droga ed estorsioni | 13 arresti nel Barese anche un candidato Pd

Nel Barese, nelle ultime ore, sono stati eseguiti 13 arresti legati a un'indagine su droga ed estorsioni. Tra gli arrestati c'è anche un candidato del Partito Democratico, mentre uno dei sospettati più attivi nel gruppo criminale è stato portato in carcere dal giudice per le accuse di associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti. La misura cautelare in carcere è stata decisa per un individuo, con l'esclusione dei domiciliari, in relazione alle attività svolte all’interno del clan.

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Alessandro Lomele (PD), viene descritto come uno dei membri più attivi del clan. Il Gip ha disposto il carcere escludendo i domiciliari Tra i tredici arrestati nell’operazione che ieri, 19 maggio, ha smantellato il clan Panarelli di Conversano c’è un nome che stona con gli altri: Alessandro Lomele, 41 anni, nato e residente a Conversano, detto “celestino”. Dipendente dell’Arif – l’Agenzia Regionale per le Irrigazioni e le Foreste della Puglia – e sommelier AIS Puglia per passione. Iscritto al Partito Democratico di Conversano sin dalla sua fondazione, parte del gruppo dirigente del circolo locale dei democratici, candidato al consiglio comunale nelle liste del PD in vista delle prossime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DROGA, ESTORSIONI E ARMI: TREDICI ARRESTI NEL BARESE, C'È ANCHE UN DIPENDENTE ARIF CANDIDATO DEL PD Sullo stesso argomento Arresti nel Barese per droga ed estorsioni, anche un candidato consigliere in lista PdC'è anche un candidato al consiglio comunale di Conversano (Bari) , Alessandro Lomele , tra i 13 arrestati oggi dai carabinieri con le accuse,... Droga, armi ed estorsioni: 13 arrestiI carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo misure cuatelari nei confronti di 13 persone accusate, a vario titolo, di associazione... Droga, armi ed estorsioni: blitz dei carabinieri in provincia di Bari, 13 misure cautelari x.com Droga, armi ed estorsioni, il controllo su Conversano: fra i 13 arrestati un incensurato candidato al consiglio comunale col PdConversano, blitz antidroga della DDA di Bari: 13 arresti tra cui Alessandro Lomele, candidato Pd alle prossime amministrative. L'organizzazione faceva capo al gruppo Panarelli, con ramificazioni nei ... informatissimo.net Bari, droga, estorsioni e ordini dal carcere: 13 misure cautelariTredici misure cautelari nel Barese. Secondo la Dda di Bari, il gruppo gestiva lo spaccio a Conversano e puntava al controllo del territorio ... affaritaliani.it