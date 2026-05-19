Droga armi ed estorsioni | 13 arresti

I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito nelle ultime ore 13 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Le accuse a carico degli arrestati riguardano reati di associazione per delinquere, con specifici riferimenti a traffico di droga, detenzione di armi e estorsioni. Le indagini hanno portato alla scoperta di un'organizzazione che gestiva attività illegali, coinvolgendo vari soggetti e operando in diverse zone della provincia. Le autorità continuano le verifiche per approfondire i singoli casi.

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