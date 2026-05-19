Droga armi ed estorsioni | 13 arresti
I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito nelle ultime ore 13 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Le accuse a carico degli arrestati riguardano reati di associazione per delinquere, con specifici riferimenti a traffico di droga, detenzione di armi e estorsioni. Le indagini hanno portato alla scoperta di un'organizzazione che gestiva attività illegali, coinvolgendo vari soggetti e operando in diverse zone della provincia. Le autorità continuano le verifiche per approfondire i singoli casi.
I carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo misure cuatelari nei confronti di 13 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, detenzione di arma comune da sparo ed estorsione in concorso. Le misure sono state disposte dal gip di Bari su richiesta della Dda. Maggiori informazioni saranno rese note in una conferenza stampa che si terrà alle 11 in Procura a Bari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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