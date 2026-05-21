Droga armi e soldi | arrestato 51enne
Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni, residente in provincia di Pisa, già conosciuto alle forze dell’ordine. Durante un’operazione, sono stati trovati droga, armi da fuoco e denaro che, secondo gli inquirenti, sono legati a un’attività di spaccio. L’uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e di possesso illecito di armi. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti e attività illecite.
Arrestato nei giorni scorsi dalla polizia un 51enne pisano, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illecita di armi da fuoco. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pisa era infatti venuto a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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