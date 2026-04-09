Finge di essere padre Gabriele per truffare e chiedere soldi a un parroco del Varesotto | 51enne arrestato

Un uomo di 51 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dopo aver finto di essere un sacerdote chiamato

Un uomo di 51 anni, pluripregiudicato, ha finto di essere "padre Gabriele" per chiedere oltre 500 euro a un parroco di Arcisate (Varese) e truffarlo. Intuito l'inganno il parroco di Arcisate ha chiamato subito i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Pronto, sono Padre Gabriele": finto prete tenta di truffare il parroco, ma finisce maleHa tentato di truffare un parroco fingendosi anch'egli un sacerdote, alla ricerca di denaro per motivi caritatevoli.

Finge di essere il padre e tenta di portare via un bimbo: arrestato 30enne a Osio Sotto (Bergamo)Ha provato a portare via un bambino di otto anni spacciandosi per il padre, ma il piano è fallito grazie alla prontezza del piccolo e all’intervento...

Temi più discussi: Finge di essere il padre e tenta di portare via un bimbo: arrestato 30enne a Osio Sotto (Bergamo); Bergamo, uomo si finge padre di bambino di 8 anni per rapirlo: arrestato; Si finge padre di un bimbo di 8 anni e tenta dai rapirlo; Si finge il padre di un bimbo e cerca di rapirlo: scatta il parapiglia con gli altri genitori.

Finge di essere il padre e tenta di portare via un bimbo di 8 anni: pachistano arrestato nei locali di un centro sportivoL’uomo si sarebbe finto il genitore del minore al termine di un allenamento a Osio Sotto. Decisivo l’intervento del bambino, degli istruttori e degli altri genitori presenti. laprovinciadivarese.it

Si finge il padre e tenta di rapire un bambino di 8 anni, ma il piccolo lo smaschera: arrestato 30enneHa cercato di portare via un bambino fingendo di essere suo padre, ma il piccolo lo ha smascherato. Un 30enne è stato arrestato dai carabinieri ... msn.com

Gli studenti italiani sono vittime inconsapevoli di una truffa gentile. Promossi a ogni costo, illusi di sapere, ricevono diplomi sempre più leggeri, svuotati di valore e fatica. La scuola finge di emanciparli mentre li consegna all’analfabetismo di ritorno. Ogni anno i - facebook.com facebook

Il video ironico di Enzo Iacchetti che finge di piangere per i risultati del Referendum sulla giustizia, con la vittoria del 'no', prendendo in giro Italo Bocchino. Iacchetti finge di piangere disperato per la clamorosa "figura di m...a" di Bocchino che sia in tv che sui so x.com