Finge di essere padre Gabriele per truffare e chiedere soldi a un parroco del Varesotto | 51enne arrestato

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 51 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dopo aver finto di essere un sacerdote chiamato

Un uomo di 51 anni, pluripregiudicato, ha finto di essere "padre Gabriele" per chiedere oltre 500 euro a un parroco di Arcisate (Varese) e truffarlo. Intuito l'inganno il parroco di Arcisate ha chiamato subito i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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