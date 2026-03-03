Malore fatale sui Monti del Partenio | muore 68enne

Alle prime luci del giorno, un uomo di 68 anni residente a Cervinara è uscito di casa e si è inoltrato nei boschi del Monte Partenio. Dopo alcune ore, le forze di soccorso hanno trovato il suo corpo senza vita. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

Alle prime luci del giorno, un uomo di 68 anni, residente a Cervinara, lascia la propria abitazione diretto verso i boschi del Monte Partenio. Con lui c'è un amico. La meta è quella consueta: la ricerca di tartufi in un'area che conosce a fondo, frequentata negli anni con assiduità e resa.