L’Unione Europea si sta preparando ad una decisione che potrebbe segnare una svolta nella sua politica estera, prevedendo incontri con il presidente russo. Si tratta di una delle mosse più delicate degli ultimi tempi, considerando le tensioni e le sanzioni in corso. La discussione riguarda anche chi dovrebbe rappresentare l’Europa nei colloqui, con alcune voci che suggeriscono figure di spicco del mondo politico europeo. La proposta ha suscitato reazioni e riflessioni sulle modalità di confronto con Mosca.

"Non è possibile avere contatti solo con gli amici". L’Ue si accinge a prepararsi ad una delle mosse più delicate nella sua politica estera degli ultimi anni: sedersi al tavolo con Vladimir Putin. L’idea di partecipare al negoziato con la Russia, nei palazzi delle istituzioni comunitarie, non solo non è più un tabù ma potrebbe diventare uno dei dossier più caldi della primavera-estate. E l’apertura del Financial Times, secondo cui l’Ue starebbe valutando Mario Draghi o Angela Merkel come mediatori, al di là di rilanciare nomi che da un pò si rincorrono nei rumors brussellesi, ha certificato un dato: i vertici comunitari si stanno muovendo per delineare i confini di un negoziato che ancora resta fermo nel campo delle ipotesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Draghi o Merkel per trattare con Mosca"

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