Dove vedere in tv Conegliano-Novara e Scandicci-Milano A1 volley femminile 2026 | orari gara-1 semifinali programma streaming

Le semifinali dei playoff scudetto di volley femminile si svolgeranno nel weekend del 14-15 marzo, con le gare tra Conegliano e Novara e tra Scandicci e Milano. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, con orari e programmi ancora da definire. Gli incontri rappresentano le prime sfide del turno finale prima della fase decisiva della competizione.

Conegliano-Novara e Scandicci-Milano sono le semifinali dei playoff scudetto di volley femminile, che incominceranno nel weekend del 14-15 marzo. Le serie saranno al meglio delle cinque partite: chi ne vince tre supera il turno e si guadagna il diritto di disputare l’atto conclusivo che assegnerà il tricolore. Si preannunciano dei confronti particolarmente, equilibrati, avvincenti e appassionanti che ci terranno compagnia nelle prossime settimane. Si inizierà sabato 14 marzo (ore 20.30) con la gara-1 di Scandicci-Milano al PalaBig Mat Firenze, sfida che sarà animato dal grande duello tra le bomber Ekaterina Antropova e Paola Egonu. Si proseguirà poi domenica 15 marzo (ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

