Dov’è stata girata La Forza di una Donna? I quartieri di Istanbul che fanno da sfondo alla serie

Da quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie turca La Forza di una Donna sta per concludersi su Canale 5 con il suo episodio finale. Le riprese si sono svolte in diversi quartieri di Istanbul, città che fa da sfondo alle vicende narrate. Le scene sono state girate in aree che mostrano l’architettura e l’atmosfera tipica della metropoli turca. La produzione ha scelto ambientazioni che riflettono il carattere e le ambientazioni urbane della città. La serie ha riscosso un buon numero di spettatori nel nostro paese.

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Il fascino della serialità turca si appresta a vivere il suo atto conclusivo su Canale 5 con l'attesissimo finale de La Forza di una Donna. L'adattamento del drama nipponico Woman arriverà infatti al capolinea venerdì 22 maggio, con la messa in onda dell'ultima e decisiva puntata a partire dalle ore 21:50. L'appuntamento finale permetterà di fare luce sulle sorti di Bahar (il personaggio a cui presta il volto Özge Özpirinçci ). Per difendere i suoi due bambini, la protagonista ha dovuto affrontare ostacoli insormontabili: una grave malattia, il mistero dietro la perdita del coniuge e le sconcertanti rivelazioni legate al passato della sua famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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