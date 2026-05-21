Dov’è stata girata La Forza di una Donna? I quartieri di Istanbul che fanno da sfondo alla serie

La serie turca La Forza di una Donna sta per concludersi su Canale 5 con il suo episodio finale. Le riprese si sono svolte in diversi quartieri di Istanbul, città che fa da sfondo alle vicende narrate. Le scene sono state girate in aree che mostrano l’architettura e l’atmosfera tipica della metropoli turca. La produzione ha scelto ambientazioni che riflettono il carattere e le ambientazioni urbane della città. La serie ha riscosso un buon numero di spettatori nel nostro paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui