Dov'è stata girata La Buona Stella la serie Rai che porta in prima serata la Calabria e Fiumicino

La serie Rai intitolata La Buona Stella è stata trasmessa su Rai 1 a partire dal 13 aprile, con un totale di tre serate. La fiction si svolge tra le località di Fiumicino e le coste calabresi, includendo città come Crotone e Lamezia Terme. Le riprese si sono svolte in queste aree, che sono state integrate nella narrazione della storia.

In onda su Rai 1 a partire dal 13 aprile per 3 serate, Una Buona Stella è una fiction che porta al centro i luoghi: da Fiumicino alle coste calabresi, toccando città come Crotone e Lamezia Terme, le ambientazioni diventano parte integrante della narrazione.🔗 Leggi su Fanpage.it La Buona stella, dove è stata girata la serie e quando va in onda su Rai 1La nuova serie Rai La buona stella è pronta a debuttare in prima serata e a portare sullo schermo un racconto intenso, ambientato in una Calabria che... Dov’è stata girata Guerrieri – la regola dell’equilibrio, la nuova fiction Rai con Alessandro GassmannPer questo molti spettatori si stanno chiedendo dov'è stata girata Guerrieri - la regola dell'equilibrio.