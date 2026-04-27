Isola di Capo Rizzuto è una delle location dov'è stata girata Una buona stella tra spiagge bianche e mare cristallino

Una buona stella va in onda questa sera con l'ultima puntata e i panorami della costa calabrese stanno conquistando quanto le vicende dei protagonisti. In particolare, Isola di Capo Rizzuto è un piccolo gioiello che unisce una straordinaria biodiversità, una storia millenaria e una cultura contadina tradizionale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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