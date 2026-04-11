Nuovo maxi cantiere a Roma Nord | strade chiuse e sensi unici Ecco dove scattano i divieti

A Roma Nord sono iniziati lavori di ampliamento e messa in sicurezza di un impianto idrico destinati a servire circa un milione di persone. Per consentire le operazioni, alcune strade sono state temporaneamente chiuse o trasformate in sensi unici, causando modifiche alla viabilità nel quadrante nord-ovest della città. I divieti di transito sono stati comunicati e resteranno in vigore fino al completamento delle attività.

Un nuovo cantiere per mettere in sicurezza il fabbisogno idrico di un milione di romani, ma con un conto salato da pagare per la viabilità del quadrante nord-ovest. Procedono a ritmo spedito i lavori per l'adduttrice "Ottavia-Trionfale", il maxi progetto da oltre 94 milioni di euro (finanziato in. 🔗 Leggi su Romatoday.it Maxi-cantiere nel centro storico. Scattano divieti di sosta e disagi: "Comprendete e collaborate""Il prossimo 2 marzo partiranno i lavori sul primo tratto di via Rossi: ci saranno i divieti di sosta per circa cento metri sulla strada stessa. Como-Roma al Sinigaglia: strade chiuse e divieti di sosta già da sabatoDomenica 15 marzo alle ore 18 lo stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà la partita di campionato tra Como 1907 e Roma. Si parla di: Un centro più accessibile. Pedonalizzazione, parcheggi e al via una nuova viabilità; Maxi svincolo tra Arese e Garbagnate, completato il ponte sopra la rotatoria. Nuove case immerse nel verde a Roma, la trasformazione di Selva Candida è visibileDopo anni di attese, il cambiamento diventa tangibile. A Selva Candida, nell’area dell’ex Centro Direzionale Alitalia, sta infatti prendendo forma il Progetto Selva Candida ... ilmessaggero.it