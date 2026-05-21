Douglas Luiz vince l’Europa League con l’Aston Villa | la Juve valuta

Da stilejuventus.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, l’Aston Villa ha conquistato la vittoria in Europa League, il secondo torneo più prestigioso del continente. La squadra ha portato a casa il trofeo dopo aver disputato la finale, una partita che rimarrà impressa per il risultato finale. Tra i protagonisti della serata, figura anche Douglas Luiz, che ha contribuito alla vittoria. La Juventus sta valutando l’interesse per il giocatore, considerandolo come possibile obiettivo di mercato. La vittoria dell’Aston Villa ha fatto parlare di sé in ambito calcistico internazionale.

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Una serata magica quella di ieri per l’ Aston Villa che ha vinto l’ Europa League, il secondo trofeo più importante in Europa. Tra i vari campioni c’è anche Douglas Luiz, in prestito dalla Juve, che potrebbe riportarlo a Torino nella prossima stagione. Europa League che non salva la stagione del brasiliano. Nonostante la vittoria di ieri a Istanbul, la stagione di Douglas Luiz resta di bassissimo livello, quasi a emulare quella dell’anno scorso con la Juve. Acquistato dal club bianconero nel 2024 per 50 milioni, dopo deludenti prestazioni è andato in prestito al Nottingham Forest prima e poi da gennaio 2026 ha traslocato nella squadra di Unai Emery. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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