Douglas Luiz vince l’Europa League con l’Aston Villa | la Juve valuta

Ieri sera, l’Aston Villa ha conquistato la vittoria in Europa League, il secondo torneo più prestigioso del continente. La squadra ha portato a casa il trofeo dopo aver disputato la finale, una partita che rimarrà impressa per il risultato finale. Tra i protagonisti della serata, figura anche Douglas Luiz, che ha contribuito alla vittoria. La Juventus sta valutando l’interesse per il giocatore, considerandolo come possibile obiettivo di mercato. La vittoria dell’Aston Villa ha fatto parlare di sé in ambito calcistico internazionale.

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