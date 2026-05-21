Douglas Costa ha espresso fiducia nel ritorno della Juventus ai propri livelli, affermando di essere convinto che presto la squadra tornerà a giocare al meglio. Ha anche commentato il modo di lavorare e il metodo di allenamento dell’attuale tecnico, sottolineando di apprezzare il suo stile di espressione calcistica. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista, dove ha parlato anche del suo rapporto con la squadra e della sua situazione attuale.

di Luca Fioretti Douglas Costa non ha dubbi: «Convinto che tra poco la Juve tornerà ai suoi livelli». Le dichiarazioni dell’ex giocatore della Juventus. Douglas Costa si è raccontato in una intervista concessa a Diretta.it. Le parole dell’ex calciatore della Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CHIEVO – « Inizialmente avevamo un accordo per andare a Dubai, ma lì gli slot per i giocatori stranieri erano già tutti occupati. A quel punto mi ha parlato di una seconda squadra, il Chievo, che militava in Serie D. Mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto venire qui a fare un’esperienza di quattro o cinque mesi, proprio nell’attesa di trasferirmi a Dubai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Costa non ha dubbi: «Convinto che tra poco la Juve tornerà ai suoi livelli. Spalletti? Mi piace il suo modo di esprimere calcio»

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