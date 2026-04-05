Douglas Costa ha espresso apprezzamento per l’allenatore, rivelando che gli piace il suo modo di lavorare. Inoltre, ha commentato positivamente il trasferimento di Lewandowski, definendolo un acquisto di alto livello. Durante un’intervista, l’ex calciatore ha anche fornito indicazioni sulla possibile strategia di mercato per la Juventus, suggerendo alcuni nomi come obiettivi per rinforzare l’attacco.

L’analisi di Douglas Costa: da Spalletti al consiglio di mercato per l’attacco della Juventus. In una lunga intervista concessa a Tuttosport, l’ex ala brasiliana Douglas Costa ha ripercorso le tappe della sua carriera italiana, analizzando con occhio critico e appassionato il presente e il futuro della Juventus. Il L'articolo Juventus, Douglas Costa ” Spalletti mi piace, Lewandowski colpo top” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Douglas Costa rivela: «Nel 2023 vicino a tornare, mi sento ancora juventino dentro. A Lewandowski consiglierei la Juventus»Ugarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate.

Juventus, Douglas Costa “Juve! Buttati su Lewandowski”Douglas Costa ha parlato a Tuttosport del possibile approdo in bianconero di Robert Lewandowski.

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Douglas Costa, ex Juventus ed ora al Chievo, ha riavvolto il nastro dei suoi ricordi in bianconero ma non solo. Ecco cosa ha dettoDouglas Costa, ex Juventus ed ora al Chievo, ha riavvolto il nastro dei suoi ricordi in bianconero ma non solo. Ecco cosa ha detto ... calcionews24.com

La suggestione Lewandowski per la Juve. Tuttosport: Lewa, ascolta Douglas Costa: vai alla Juve!Il mercato della Juventus si accende con un consiglio d'autore che arriva direttamente da un grande ex. Tuttosport riporta l'appello esclusivo. tuttomercatoweb.com

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