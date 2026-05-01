Gil Puche, intervistato in esclusiva, ha espresso grande apprezzamento per il modo di giocare del montenegrino, evidenziando che possiede sia un presente che un futuro promettenti. Ha sottolineato come le sue qualità siano particolarmente apprezzabili e che il giocatore abbia tutte le carte in regola per continuare a crescere nel suo ruolo. La sua valutazione si basa su osservazioni dirette e sulla conoscenza delle sue performance recenti.

di Francesco Spagnolo Adzic, Gil Puche in esclusiva ai nostri microfoni ha esaltato le qualità del montenegrino confermando che ha un futuro davvero importante. Nell’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di .com, Gil Puche ha parlato anche di Adzic esaltando le qualità del giocatore montenegrino. Un giocatore che il difensore bianconero ha potuto ammirare da vicino sia durante gli allenamenti che in partita. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ADZIC – «A me piace molto il modo di giocare che ha, la forza, il carattere. È un giocatore che per me ha un futuro e un presente importante». LEGGI L’ESCLUSIVA INTEGRALE A GIL PUCHE .🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic, Gil Puche non ha dubbi: «A me piace molto il suo modo di giocare. Ha un futuro e un presente importante»

Notizie correlate

Chiariello: “Allegri ha rovinato il calcio, ma non per il suo modo di giocare…”Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, è intervenuto in diretta su 'Radio Crc' per commentare i principali temi della Serie A al termine...

Spalletti a Sky: «La squadra ha fatto molto bene. Boga mi ha soddisfatto. Cambiaso? Il suo compito è molto chiaro»di Redazione JuventusNews24Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese Juve.

Contenuti utili per approfondire

Pagina 0 | Gil Puche, Motta scalda il baby Juve per la difesa: gennaio ancora lontano...È l’ultimo, ma solo in ordine cronologico. Javier Gil Puche, spagnolo, difensore centrale. Classe 2006, un anno più giovane persino di Yildiz, che come lui si è accomodato in panchina all’inizio di ... tuttosport.com

Convocati Juventus: riecco Koopmeiners, prima chiamata per il 2006 Gil PucheLa Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro il Parma. Thiago Motta ha chiamato 22 giocatori per la sfida contro i gialloblù, prevista alle 20.45 all'Allianz Stadium ... calciomercato.com