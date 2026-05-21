Doppio possibile ritorno | con Sarri tornerebbe anche Hamsik a Napoli

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli potrebbe portare anche al rientro di Hamsik nella squadra. La discussione tra i supporter si concentra sulle opportunità di un nuovo ciclo con l’allenatore toscano e il ritorno del centrocampista slovacco. La situazione rimane ancora incerta, con le trattative che non sono state ufficializzate. I tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento sulla possibile riunione tra le parti.

Un’ipotesi che profuma di nostalgia, ma anche di identità. Sarri e Hamsik hanno rappresentato una delle pagine più belle della storia recente del Napoli. Insieme hanno costruito una squadra spettacolare, amata in Italia e in Europa per qualità di gioco, intensità e spirito di gruppo. Lo slovacco, da capitano, è stato il simbolo perfetto del “sarrismo”, mentre il tecnico ha sempre speso parole importanti nei suoi confronti, definendolo più volte un campione fondamentale per gli equilibri della squadra. L’idea di rivederli ancora insieme, questa volta in panchina, alimenta inevitabilmente l’entusiasmo della piazza. Hamsik conosce l’ambiente come pochi altri, ama Napoli ed è rimasto legatissimo ai colori azzurri anche dopo l’addio al calcio giocato. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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