Sarri-Napoli ritorno possibile | Conte vede De Laurentiis

Il futuro della panchina del Napoli continua a essere al centro dell’attenzione, con discussioni che coinvolgono diverse figure del calcio italiano. Recentemente, l’attuale allenatore ha incontrato il presidente del club per discutere delle prospettive della squadra. Nel frattempo, si parla anche di un possibile ritorno di un ex tecnico alla guida del team, mentre altri membri del settore stanno monitorando attentamente la situazione.

Il futuro della panchina del Napoli resta uno dei grandi temi di queste settimane. Antonio Conte è ancora in corsa per la conferma, ma il confronto con Aurelio De Laurentiis sarà decisivo per capire se esistano davvero le condizioni per andare avanti insieme. Il nodo principale riguarda la programmazione. Dopo gli investimenti pesanti della scorsa estate, il club azzurro sembra intenzionato a cambiare linea. Meno spese imponenti. Più attenzione ai giovani e alla sostenibilità del progetto. Una strada che potrebbe non coincidere del tutto con le richieste tecniche di Conte. In questo scenario torna forte il nome di Maurizio Sarri. A...🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Maurizio Sarri sul Derby della Capitale che si gioca alle 12:30: Spero che non ci costringeranno a giocare a quell'ora, e qualcuno dovrebbe dimettersi solo per averlo proposto. Posso dirvi ora, se lo fanno, non mi presenterò alle interviste stampa in segno di p reddit