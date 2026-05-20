A Rauscedo si è spento dopo quasi 30 anni Elena Fornasier, che era rimasta in stato vegetativo a seguito di un grave incidente avvenuto circa tre decenni fa. La sua morte ha suscitato cordoglio nella comunità locale, legata alla vicenda di una donna coinvolta in un episodio che ha determinato un cambiamento irreversibile nella sua condizione di salute. La notizia è stata confermata dalle fonti vicine alla famiglia, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze recenti.

A Rauscedo il dolore per la scomparsa di Elena Fornasier: quasi trent’anni fa il drammatico incidente che cambiò per sempre la sua vita. Per molti era rimasta la ragazza della fotografia custodita nell’epigrafe. Un’immagine ferma nel tempo, come se gli anni non fossero mai passati davvero. A Rauscedo, frazione del comune di San Giorgio della Richinvelda, il dolore per la scomparsa di Elena Fornasier si mescola al ricordo di una storia che per decenni ha accompagnato il silenzio e la memoria di un’intera comunità. Elena è morta a 49 anni, dopo un lungo percorso segnato dalle conseguenze di un drammatico incidente avvenuto quando era ancora molto giovane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - In stato vegetativo dopo un incidente: Elena Fornasier muore dopo quasi 30 anni a Rauscedo

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Elena Fornasier muore dopo 30 anni di agonia, il grave incidente quando era una ragazza

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