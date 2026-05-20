Una giovane donna, nota per il suo sorriso e per aver posato in foto ricordo, è deceduta dopo aver subito gravi ferite in un incidente avvenuto circa trent’anni fa. La donna, coinvolta in un sinistro stradale, aveva riportato ferite multiple che l’hanno tenuta in ospedale per tutto questo tempo. Dopo un lungo periodo di sofferenze e cure, si è spenta nelle ultime ore. La sua morte conclude un lungo percorso di sofferenza che si è protratto per tre decenni.

Il volto di una bella ragazza in posa per uno scatto fotografico nel pieno della sua giovinezza, così la famiglia di Elena Fornasier ha voluto ricordare la donna nel giorno della sua morte a ribadire che quella è la ragazza a cui hanno dovuto dire addio dopo quasi 30 anni di agonia in un letto di ospedale dove era stata costretta in seguito a un drammatico incidente stradale. Elena Fornasier, cittadina di Rauscedo, in provincia di Pordenone, è morta ieri 19 maggio a soli 49 anni ma soprattutto dopo trenta lunghi anni di agonia per quel sinistro stradale che di fatto aveva già spezzato i suoi sogni, i suoi progetti e la sua vita quando aveva appena 18 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Coinvolta in un incidente, Elena Fornasier muore dopo 30 anni di agonia

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Elena Fornasier muore dopo 30 anni di agonia, il grave incidente quando era una ragazza

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