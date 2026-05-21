Dopo Niscemi Meloni riparte da Coldiretti | ' No a cavilli Ue'

Dopo aver visitato Niscemi, il presidente del Consiglio ha incontrato i rappresentanti di Coldiretti, sottolineando la necessità di evitare complicazioni burocratiche a livello europeo. Durante l'incontro, sono stati discussi interventi per gestire l'emergenza maltempo e le richieste di semplificare le procedure per il settore agricolo. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui si affrontano le criticità legate alle recenti calamità naturali e alle misure di sostegno necessarie.

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AGI - La mattina a Niscemi, dove annuncia nuove misure per fare fronte all'emergenza maltempo e alle conseguenze della frana che ha colpito la cittadina siciliana, quindi il pomeriggio a Brescia, dove Giorgia Meloni incontra 'l'abbraccio' di Coldiretti, con una sottolineatura sull' "l'equilibrio" tra la necessità delle spese per la difesa e "la capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini". Poi alcune 'stoccate' all'attuale assetto dell' Unione Europea, che scaldano la platea del PalaLeonessa di Brescia. Dal no all'Ue "dei cavilli e dei burocrati" allo 'schiaffò "ai Timmermans e agli ambientalisti da salotto". Perchè, ribadisce Meloni tra gli applausi della Coldiretti, " l'agricoltura è un settore da proteggere ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dopo Niscemi, Meloni riparte da Coldiretti: 'No a cavilli Ue' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meloni: settore del vino da sostenere. E Coldiretti chiede coraggio all’Ue“Il settore del vino ha bisogno di essere sostenuto, a maggior ragione in questa situazione molto complessa. Meloni a Niscemi: visita in Municipio dopo l’emergenza franaABBONATI A DAYITALIANEWS Arrivo della Presidente del Consiglio in città La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi nella... Dopo Niscemi, Meloni riparte da Coldiretti: 'No a cavilli UE'AGI - La mattina a Niscemi, dove annuncia nuove misure per fare fronte all'emergenza maltempo e alle conseguenze della frana che ha colpito la cittadina siciliana, quindi il pomeriggio a Brescia, dove ... msn.com Meloni oggi a Niscemi, è la terza visita della premier in pochi mesiEra il 25 gennaio quando Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta, veniva devastato da una frana, dopo l'ondata di maltempo che, pochi giorni prima aveva investito il Sud Italia. L'enorme smottame ... tg24.sky.it