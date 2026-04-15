Meloni | settore del vino da sostenere E Coldiretti chiede coraggio all’Ue

Il settore del vino si trova in una fase critica e necessita di sostegni concreti. La presidente del consiglio ha ribadito l'importanza di intervenire per aiutare le aziende del settore, che stanno affrontando un periodo difficile. Nel frattempo, l’organizzazione agricola Coldiretti ha chiesto all’Unione Europea di adottare misure più decise e coraggiose per far fronte alle difficoltà attuali. La discussione riguarda le strategie di supporto e le politiche da attuare a breve termine.

“Il settore del vino ha bisogno di essere sostenuto, a maggior ragione in questa situazione molto complessa. Stiamo cercando di dare risposte al comparto che va anche ringraziato per la capacità di stare sul mercato, continuando a reagire alle difficoltà”. Giorgia Meloni è tornata al Vinitaly. Lo ha fatto stringendo mani ai produttori, salutando i visitatori e camminando nei padiglioni delle diverse regioni e cantine presenti a Veronafiere. Accolta dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo, dal sindaco di Verona Damiano Tommasi e dal presidente del Veneto Alberto Stefani, la premier ha subito spiegato l’importanza di “una delle espressioni più incredibili del nostro Made in Italy” e ha definito il Vinitaly “la più straordinaria vetrina”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: settore del vino da sostenere. E Coldiretti chiede coraggio all’Ue Vino italiano: giacenze al massimo storico, Unione Vini chiede aiuto UE per espandere l’export e sostenere il settore.Il settore vinicolo italiano si trova ad affrontare una sfida complessa, caratterizzata da un eccesso di produzione e un calo dei consumi interni. Leggi anche: Vino, Coldiretti: le catene della burocrazia e i dazi pesano per 1,6 mld, liberare il settore