La mattina del 21 maggio 2026, la Presidente del Consiglio è arrivata a Niscemi, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Successivamente, ha visitato il Municipio della città. La visita si è concentrata sulla gestione dell’emergenza causata dalla frana che ha interessato la zona nelle settimane precedenti. La presidente ha incontrato alcuni rappresentanti locali e ha esaminato le prime misure adottate per affrontare la situazione. La visita si è conclusa con un breve sopralluogo nelle aree colpite.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arrivo della Presidente del Consiglio in città. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi nella mattinata di oggi, 21 maggio 2026, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. La premier si è recata direttamente in Municipio, dove ha incontrato le autorità locali per un aggiornamento sulla situazione del territorio e sugli interventi in corso. Il contesto della visita dopo la frana. La presenza della Presidente del Consiglio si inserisce nel quadro delle conseguenze legate alla frana del 25 gennaio, che ha colpito duramente il comune nisseno provocando gravi disagi alla popolazione e alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni a Niscemi: visita in Municipio dopo l’emergenza frana

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La premier Meloni visita Niscemi dopo la frana

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