Serie A ieri la riunione in lega con istituzioni e club | si discute del futuro del sistema calcio!

Ieri in Lega Serie A si sono incontrate rappresentanze delle istituzioni e dei club per discutere sul futuro del calcio italiano. Durante la riunione sono stati affrontati vari aspetti legati alla gestione della competizione e alle prospettive di sviluppo del campionato. L'incontro si è concluso senza comunicazioni ufficiali, lasciando aperte le questioni trattate.

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