Ippogrifo guarda al futuro dopo oltre vent’anni cambia la presidenza Nuova energia per l’associazione

L'associazione Ippogrifo ha annunciato il cambio di presidenza dopo più di vent'anni. La fondatrice, Mariagrazia Squadrani, lascia il ruolo a Federica Delprete, che assumerà il comando del direttivo. Il nuovo assetto mira a portare una nuova energia all'organizzazione, che si prepara a guardare al futuro con una guida diversa. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle scorse ore dall'associazione.

L'associazione Ippogrifo annuncia il rinnovo del proprio direttivo e il passaggio di presidenza dalla fondatrice Mariagrazia Squadrani a Federica Delprete. Il nuovo direttivo è composto da Federica Delprete (presidente), Antonio Natoli (vicepresidente), Ginevra De Amicis, Alessia Curatolo e.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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