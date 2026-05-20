Seconda categoria Il Camerano calcio chiude i battenti
Dopo circa ottant’anni di attività, il Camerano Calcio ha deciso di interrompere le proprie attività. La società ha comunicato ufficialmente la decisione, senza specificare ulteriori motivazioni, lasciando di fatto un vuoto nel panorama calcistico locale. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e membri della comunità sportiva, che hanno assistito alla conclusione di un’epoca per questa squadra. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, che non contiene dettagli aggiuntivi.
Dopo quasi 80 anni di storia il Camerano Calcio chiude l’attività. "E’ arrivato il momento di fare un annuncio che mai avremmo voluto. Il Camerano Calcio mette la parola fine a uno straordinario percorso fatto di passione, sacrifici, emozioni e appartenenza. In questi decenni abbiamo vissuto gioie immense con la prima squadra e con il settore giovanile, abbiamo visto crescere generazioni di ragazzi, accolto allenatori, dirigenti e volontari che hanno dato tutto per questi colori, condiviso vittorie, trofei, delusioni e momenti che resteranno per sempre nella memoria della nostra comunità" si legge nel post della dirigenza gialloblu, giunta al settimo posto con la prima squadra nel campionato di Seconda Categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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