Seconda categoria Il Camerano calcio chiude i battenti

Dopo circa ottant’anni di attività, il Camerano Calcio ha deciso di interrompere le proprie attività. La società ha comunicato ufficialmente la decisione, senza specificare ulteriori motivazioni, lasciando di fatto un vuoto nel panorama calcistico locale. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e membri della comunità sportiva, che hanno assistito alla conclusione di un’epoca per questa squadra. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, che non contiene dettagli aggiuntivi.

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