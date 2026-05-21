A meno di una settimana dal recente annuncio della collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch, la casa orologiera di Le Brassus presenta un nuovo modello della linea Royal Oak Concept sviluppato in collaborazione con Ambush. Il lancio di questa edizione speciale si inserisce nel quadro delle strategie di marketing dell’azienda, che continua a suscitare attenzione tra collezionisti e appassionati di moda. La presentazione ufficiale è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del marchio senza ulteriori dettagli sul design o sulle caratteristiche tecniche dell’orologio.

A meno di una settimana dal lancio della collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch, la Manifattura di Le Brassus torna ad alzare l’asticella dell’hype con un nuovo Royal Oak Concept destinato a far parlare collezionisti e fashion insider. Non è un “ Royal Pop ”, certo, ma ha tutte le caratteristiche per replicarne il culto. Anche perché dietro questo progetto ci sono Yoon Ahn e Verbal, ovvero il duo creativo di Ambush che da anni attraversa senza sforzo moda, musica e design contemporaneo. Per un rapido ripasso lei Yoon Ahn, è la direttrice creativa dal linguaggio raffinato e ultra contemporaneo; Verbal, invece, è producer e imprenditore culturale capace di creare connessioni tra scene artistiche differenti, oltre che grande appassionato di orologi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dopo il Royal Pop, Audemars Piguet riscrive il Royal Oak Concept con Ambush

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Swatch x Audemars Piguet Affordable Royal Oak Watches!

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