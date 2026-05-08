Un post su Instagram ha alimentato le voci che circolavano da tempo, suggerendo un possibile nuovo accordo tra il marchio di orologeria e un noto produttore di orologi di lusso. Dopo le collaborazioni recenti con altri marchi, si ipotizza che anche questa casa possa presto lanciare una collezione inedita. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali, ma l’attenzione rimane alta tra appassionati e addetti ai lavori.

Un successo senza pari che Swatch sembra esser pronta a replicare con una nuova ed entusiasmante collaborazione. Un assaggio di ciò che accadrà lo ha dato la stessa azienda di orologi svizzeri attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Sfondo in stile pop art verde che si trasforma in azzurro e due scritte che si susseguono: Royal e Pop. Forse più di un semplice indizio che verrà svelato - sempre come si legge in basso - il 16 maggio, ma la possibile conferma di un incontro che si vociferava da tempo: con Audemars Piguet. E quale modello dovrebbe essere oggetto di questa capsule? Ovviamente il più iconico: il Royal Oak. A creare un vero e proprio hype - e a far sognare tutti - non è solo la scritta Royal ma anche quel Pop riproposto nello stesso font che si trova sulla cassa dell'iconico segnatempo di lusso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Royal Oak X Swatch, dopo Omega tocca ad Audemars Piguet? All'orizzonte (forse) un'altra collezione che farà il botto

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Swatch e Audemars Piguet insieme Per ora siamo ancora nel territorio dei rumor, dei teaser criptici e delle speculazioni… ma ammetto che l’idea di un possibile Royal Oak reinterpretato da Swatch sta già facendo discutere parecchio il mondo dell’orologeria. facebook