La collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet ha dato origine al modello Royal Pop, che ha attirato immediatamente l’attenzione di collezionisti ed esperti del settore. L’orologio ha suscitato numerose discussioni nel mondo degli appassionati, diventando uno dei temi più commentati dell’anno, anche prima che fosse possibile vederlo dal vivo o provarlo. La sua presenza sul mercato ha acceso confronti e opinioni contrastanti tra chi lo considera un successo e chi lo valuta in modo diverso.

Con il Royal Pop, Audemars Piguet e Swatch sono riuscite in una cosa curiosa: creare uno degli orologi più discussi dell’anno ancora prima che qualcuno potesse non dico provarlo, ma anche solo vederlo dal vivo. Il nuovo orologio arriverà nei negozi soltanto tra poche ora, ma intanto fuori da alcuni punti vendita Swatch si parla già di persone in coda con giorni di anticipo, nonostante il meteo decisamente inclemente. Eppure, rispetto al MoonSwatch, la situazione è diversa. Perché questa volta molti appassionati sono rimasti spiazzati. Non tanto dalla collaborazione in sé quanto dal fatto che il Royal Pop non sia un classico orologio da polso. O meglio: può diventarlo, ma nasce soprattutto come oggetto ibrido. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Royal Pop o Royal flop? Cosa pensano collezionisti ed esperti della collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet

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AP X Swatch Royal Pop Watches Collab | Royal Flop or Huge Win

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