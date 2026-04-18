Il Cimitero delle Fontanelle di Napoli riapre dopo 6 anni ora è il Museo delle capuzzelle
Dopo sei anni di lavori, il Cimitero delle Fontanelle, antico ossario nel quartiere Sanità di Napoli, ha riaperto le sue porte. Ora è aperto al pubblico come Museo delle “capuzzelle”, le piccole ossa che si trovano all’interno delle sue cavità. La struttura, che ospita migliaia di resti, era stata chiusa per interventi di restauro e rinnovamento.
Riapre dopo 6 anni di lavori il Cimitero delle Fontanelle, l'antico ossario di Napoli del Rione Sanità. C'è un biglietto di ingresso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Riapre il Cimitero delle Fontanelle
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A Napoli il cimitero delle Fontanelle di #RioneSanità riapre per sempre. Un intervento di valorizzazione, frutto del Partenariato Speciale Pubblico-Privato tra @ComuneNapoli e Coop La Paranza, con il sostegno della Fondazione #ConIlsud e @FundSanGenn x.com