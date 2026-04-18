Il Cimitero delle Fontanelle di Napoli riapre dopo 6 anni ora è il Museo delle capuzzelle

Dopo sei anni di lavori, il Cimitero delle Fontanelle, antico ossario nel quartiere Sanità di Napoli, ha riaperto le sue porte. Ora è aperto al pubblico come Museo delle “capuzzelle”, le piccole ossa che si trovano all’interno delle sue cavità. La struttura, che ospita migliaia di resti, era stata chiusa per interventi di restauro e rinnovamento.