DONORrun nuovi percorso e magliette a Ronchis

Sabato 30 maggio a Ronchis si terrà la terza edizione di DONORrun, una camminata di 5 chilometri che si svolge tra musica e colori. Per questa edizione è stato predisposto un percorso differente rispetto agli anni precedenti, e ai partecipanti verranno consegnate magliette nuove. L’evento coinvolge persone di diverse età e si svolge nel centro del paese, attirando un pubblico più numeroso rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza variazioni rispetto al programma annunciato.

Sabato 30 maggio a Ronchis si svolgerà la 3a Edizione di DONORrun, camminata di 5 km, tra musica e colore, con un nuovo percorso e nuove magliette per i partecipanti. Il ritrovo sarà al Parco Caduti sul Lavoro, alle 17.00, mentre il via sarà dato alle 18.00. Dopo l'arrivo ci sarà il color party. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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