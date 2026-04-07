Nuovi parcheggi e percorso pedonale in vicolo Brandacci

A Fiorenzuola, i lavori in corso in vicolo Brandacci riguardano la creazione di nuovi parcheggi e di un percorso pedonale. L’intervento è stato avviato dall’Amministrazione comunale e rappresenta un intervento atteso dalla comunità. I lavori sono in fase di avanzamento, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza pedonale nella zona.

Proseguono i lavori in vicolo Brandacci a Fiorenzuola, dove l’Amministrazione comunale ha avviato un intervento atteso e significativo, finalizzato alla realizzazione di nuovi parcheggi e di un percorso pedonale finora assente. L’opera rappresenta un passo concreto verso una maggiore sicurezza, accessibilità e qualità urbana, andando a riqualificare un’area strategica del tessuto cittadino. Particolarmente rilevante è la prossimità con il presidio ospedaliero, che rende questo intervento fondamentale per garantire una migliore fruizione degli spazi da parte di pazienti, operatori sanitari e familiari. «Si tratta di un intervento che risponde a esigenze reali e quotidiane della nostra comunità – dichiarano gli esponenti della lista SiAmo Fiorenzuola - Gandolfi Sindaco –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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