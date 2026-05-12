Aperitivo musicale in cantina appuntamento a Ronchis

A Ronchis, alla Cantina del Conte, si svolge un aperitivo musicale in una cantina che unisce un ambiente semplice e accogliente. Il locale nasce dall’amore per il vino e dalla volontà di creare uno spazio di condivisione tra amici. L’evento prevede un momento di relax accompagnato da musica dal vivo, offrendo ai partecipanti la possibilità di gustare le proprie bevande in un’atmosfera informale.

Quando lo stile è semplice ma è particolarmente accogliente, il risultato è garantito. Succede a Ronchis, alla Cantina del Conte, bar nato dalla passione per il buon vino e dalla voglia di condividerlo con amici. Succederà anche sabato 16, dalle 19:30 quando tornerà il gruppo musicale "THE.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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