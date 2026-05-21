Nella giornata odierna, un evento si è svolto nel cuore della capitale, attirando l’attenzione su temi legati alle donne e ai loro diritti. La manifestazione ha combinato momenti di teatro, monologhi e una sfilata di moda organizzata dall’amministrazione pubblica. L’iniziativa ha coinvolto artisti e cittadini, offrendo uno spazio di riflessione sull’identità femminile attraverso spettacoli e interventi pubblici. La partecipazione si è svolta all’interno di un edificio istituzionale, con attenzione alle tematiche di genere e cultura.

Cosa: Un importante evento culturale e performativo dedicato all’universo femminile, che intreccia monologhi, fashion show civico e teatro per indagare il ruolo e i diritti della donna.. Dove e Quando: Presso la Sala della Protomoteca dei Musei Capitolini, in Campidoglio a Roma. L’appuntamento è fissato per il 27 maggio 2026 alle ore 17:00.. Perché: Per decostruire gli stereotipi legati alla figura femminile, offrendo al pubblico una preziosa rilettura contemporanea che unisce l’educazione civica all’espressione artistica delle nuove generazioni.. Nel cuore pulsante e istituzionale della capitale, la storica e prestigiosa cornice del Campidoglio si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di eccezionale rilevanza, profondamente radicato nell’attualità e dedicato alla poliedrica esplorazione dell’identità femminile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Donne, mito e diritti: evento in Campidoglio

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