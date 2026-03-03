8 marzo | domani in Campidoglio a Roma quinta edizione evento Romarose

Domani, alle 17:30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si terrà la quinta edizione di “RomaRose – Non solo 8 marzo”, un evento promosso dalla presidente dell’Assemblea capitolina. L’iniziativa coinvolge diverse realtà cittadine e si concentra sulla celebrazione della giornata dedicata alle donne. La partecipazione è aperta, con l’obiettivo di promuovere momenti di riflessione e confronto.

Torna il 4 marzo, alle ore 17:30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, l'iniziativa "RomaRose – Non solo 8 marzo", promossa dalla presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. Questo evento, giunto alla sua quinta edizione, si propone di riconoscere il significativo contributo delle donne che, attraverso i loro percorsi umani e professionali, influenzano in modo concreto la crescita della città. Come indicato in una nota della presidente Celli, "Nato nel 2022, l'evento intende non solo celebrare, ma anche mettere in evidenza le capacità, le responsabilità e la dedizione che le donne dimostrano nei vari ambiti della vita pubblica e sociale.