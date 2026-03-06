Donne diritti e Costituzione | alla sala Laudamo un evento corale per celebrare l' 8 marzo

Il 8 marzo si tiene alla sala Laudamo un evento dedicato alla celebrazione delle donne e dei loro diritti. L’iniziativa intitolata “Donne, diritti e Costituzione” combina teatro, musica e danza, coinvolgendo il pubblico in un percorso che sottolinea l’importanza della partecipazione civile. L’obiettivo è ricordare che i diritti delle donne devono essere costantemente difesi e praticati, senza mai dare nulla per scontato.

L'iniziativa si svolgerà dalle 17 e sarà guidata dalla giornalista Rosaria Brancato, in un pomeriggio di musica, spettacolo ma anche dibattito e impegno civico Un evento corale nel giorno della festa della donna. Si svolgerà alla sala Laudamo l'iniziativa "Donne, diritti e Costituzione: un 8 marzo di partecipazione", un viaggio intenso che unisce teatro, musica, danza e impegno civile, per ricordare che i diritti non si ereditano, ma si esercitano e si difendono ogni giorno. L'evento è sostenuto dal collettivo Danzarte, dal comitato avvocati per il no, dal comitato giusto dire no, dal comitato vota no e dall'Innter Wheel.

