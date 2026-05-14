A Ancona, un uomo di circa quarant'anni è stato arrestato con l'accusa di aver maltrattato, causato lesioni e commesso violenza sessuale nei confronti della convivente. Inoltre, l'uomo è accusato di aver ceduto droga alla donna. La vicenda riguarda una donna che avrebbe subito privazioni e comportamenti violenti da parte del compagno nel corso di una relazione. Sono state emesse misure cautelari a carico dell'uomo dopo le indagini condotte dalle forze dell'ordine.

Un arresto per maltrattamenti, lesioni personali, cessione di sostanze stupefacenti e violenza sessuale, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Ancona. Un uomo di circa quarant’anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, per una lunga serie di abusi nei confronti della compagna convivente. Maltrattamenti ad Ancona Un clima di terrore e controllo L'aggressione di dicembre e le gravi conseguenze L'arresto e la misura cautelare Il contesto: la lotta ai reati contro la persona Maltrattamenti ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire un quadro di maltrattamenti e soprusi che si sarebbe protratto per un periodo significativo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna maltrattata e costretta dal compagno a una vita di privazioni ad Ancona, il provvedimento contro l'uomo

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Donna maltrattata e costretta dal compagno a una vita di privazioni ad Ancona, il provvedimento contro l'uomoQuarantenne arrestato ad Ancona per maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e cessione di droga ai danni della convivente. virgilio.it