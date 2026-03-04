Tensioni per il rinnovo delle carte d' identità | Serve un presidio dei vigili durante le aperture pomeridiane degli uffici

Nelle postazioni decentrate della seconda circoscrizione dedicate al rilascio e al rinnovo delle carte d’identità si sono verificati numerosi accessi, soprattutto nel pomeriggio, durante le ore di apertura con turni fisici. La presenza di clienti è aumentata significativamente in queste fasce orarie, portando a prese d'assalto e a richieste di un presidio dei vigili durante le aperture pomeridiane degli uffici.

Prese d'assalto le postazioni decentrate della seconda circoscrizione dedicate al rilascio e al rinnovo delle carte d’identità, dove si registra un afflusso di utenza particolamente elevato nelle ore pomeridiane quando è in vigore il turno fisico. Mentre la fascia mattutina, riservata ai cittadini prenotati, consente una gestione più ordinata dei flussi. Il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, segnala una situazione di “forte tensione tra gli utenti e, in alcuni casi, anche nei confronti del personale comunale. Queste dinamiche, oltre a compromettere la serenità del servizio, rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità degli impiegati e degli stessi cittadini”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 18 febbraio 2026 – Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica... Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per quella elettronicaTutte le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, cesseranno la validità il 3 agosto 2026. Altri aggiornamenti su Tensioni per il rinnovo delle carte.... Temi più discussi: Passera in Mps? La partita ai vertici riaccende le tensioni; Mps, tensioni su Lovaglio Ad. Verso una rosa di quattro nomi; Notte di tensione al Pilastro: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine; Juve, senti Pjanic: Con Bernardo Silva, il rinnovo di Vlahovic e due colpi torni al top. Montepaschi, tensioni sul nuovo Cda e nodo a.d.Restano ancora da sciogliere i nodi relativi al rinnovo del Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps). Il confronto sulla lista dei candidati da presentare all’assemblea de ... businesspeople.it Mps, tensioni su Lovaglio Ad. Verso una rosa di quattro nomiIl comitato nomine a Siena dà le indicazioni al board che dovrà definire i 20 nomi da votare in assemblea. Anche sui nuovi vertici di Banco Bpm la lista ... repubblica.it La situazione in Iran alimenta tensioni internazionali e fa "temere un'escalation che può avere un impatto anche sulla minaccia terroristica". Lo riporta la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi. "Sono inoltre aumentati i rischi derivanti dalle attività facebook In un tempo segnato da conflitti e tensioni, la ricerca è molto più di un ambito scientifico: è uno spazio di dialogo, un terreno comune su cui costruire cooperazione. È lì che si incontrano diplomazia e sicurezza, politica estera responsabile e difesa consapevole x.com