Donati si prepara al secondo turno delle elezioni e annuncia di non considerare alleanze con altri candidati, decidendo inoltre di trasformare le Fondazioni. Dopo aver partecipato alla politica a livello nazionale, ha scelto di concentrarsi sul civismo locale. La sua decisione deriva dalla convinzione che i partiti cittadini non fossero in grado di offrire risposte efficaci ai bisogni della comunità. La campagna elettorale si svolge senza accordi con gli avversari e con un focus su proposte indipendenti.

di Lucia Bigozzi AREZZO Donati, perché dopo aver vissuto la politica nei grandi schieramenti nazionali ha deciso di sposare il civismo: delusione, mancanza di alternative o cosa? "Perchè il perimetro dei partiti cittadini non era in grado di dare risposte concrete alla gente. Ho deciso di mettere insieme un gruppo di cittadini, lontano dalla politica, in grado di elaborare proposte più innovative e contemporanee". Lei è stato l’interprete principale del renzismo ad Arezzo: perché quel progetto nazionale si è poi arenato? "Ho provato a spiegare ai vertici del partito che c’era bisogno di stare vicino alle persone. La mia indicazione non è stata apprezzata e sono stato messo da parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donati e il secondo turno: "Arriviamo al ballottaggio. Escludo qualsiasi alleanza e trasformo le Fondazioni"

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