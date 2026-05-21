Domenica la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche | 22 luoghi aperti gratis in Campania

Domenica si svolge la XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento che permette di visitare gratuitamente 22 luoghi in tutta la regione. Tra castelli, palazzi, ville e giardini d’epoca, molte strutture rimarranno aperte al pubblico senza costi di ingresso. L'iniziativa coinvolge diverse località e si propone di far conoscere il patrimonio storico e architettonico della zona. Le visite sono aperte a chi desidera scoprire le caratteristiche di questi edifici storici, alcuni dei quali solitamente non sono accessibili al pubblico.

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