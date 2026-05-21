Domenica la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche | 22 luoghi aperti gratis in Campania
Domenica si svolge la XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento che permette di visitare gratuitamente 22 luoghi in tutta la regione. Tra castelli, palazzi, ville e giardini d’epoca, molte strutture rimarranno aperte al pubblico senza costi di ingresso. L'iniziativa coinvolge diverse località e si propone di far conoscere il patrimonio storico e architettonico della zona. Le visite sono aperte a chi desidera scoprire le caratteristiche di questi edifici storici, alcuni dei quali solitamente non sono accessibili al pubblico.
Castelli, palazzi, ville e giardini d’epoca aprono gratuitamente al pubblico per la XVI Giornata Nazionale ADSI. Un itinerario diffuso tra le cinque province campane.. Domenica 24 maggio le dimore storiche campane aprono gratuitamente al pubblico per celebrare la XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, la manifestazione annuale che – in tutta Italia – apre al pubblico le porte di centinaia di immobili d’epoca, residenze, castelli e giardini storici, dando vita al più grande museo diffuso del Paese. Un’occasione straordinaria per immergersi, lungo tutta la regione, in luoghi di rara bellezza e grande valore storico, spesso poco noti e al di fuori dei tradizionali itinerari turistici, custodi di un patrimonio culturale autentico e affascinante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2026: quando, dove e info
Sullo stesso argomento
Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheADSI Campania apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione Caserta, 27 aprile 2026 –...
Le dimore storiche aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheDomenica 24 maggio ADSI Marche celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione...
Domenica 24 maggio, torna l'appuntamento con la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. L'inizativa, sostenuta da Poste Italiane, è dedicata alla valorizzazione delle dimore storiche e del patrimonio culturale italiano. https://tgposte facebook
Domenica #24maggio si terrà la XVI Giornata Nazionale A.D.S.I. la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Nello stesso giorno si terrà il #PaliodiFucecchio. Per l'occasione la Fondazione Montanelli Bassi ETS resterà aperta al pubblico x.com
Oggi è il giorno ANZAC, una giornata nazionale in Australia e Nuova Zelanda per commemorare le vittime di guerra. I papaveri rossi sono spesso indossati come simbolo di ricordo a causa dei papaveri che sono fioriti nel fango smosso dei campi di battaglia. reddit
Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2026 domenica 24 maggio: gli eventi in LombardiaUn’occasione per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali ... ilgiorno.it
Giornata Dimore Storiche: domenica 24 maggio doppia apertura a Piacenza e CastelloGiornata Nazionale Dimore Storiche: domenica 24 maggio doppia apertura a Piacenza e Castel San Giovanni - In occasione della Giornata Nazionale delle ... piacenzasera.it