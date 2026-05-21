Domande ancora aperte per il ‘Premio Curina’ | come partecipare

È ancora possibile partecipare al bando del ‘Premio di laurea Daniele Curina’ promosso dall’Università di Ferrara. Il concorso è organizzato in collaborazione con Legacoop Estense e il Comune di Riva del Po e riceve finanziamenti da Cidas. Il premio intende celebrare la memoria di Daniele Curina, figura di rilievo. La partecipazione rimane aperta, anche se non sono state specificate scadenze o requisiti dettagliati nel comunicato ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui