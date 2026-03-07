Servizio civile universale si cercano volontari | ancora aperte le domande

Fino all’8 aprile, i giovani tra i 18 e i 28 anni possono ancora presentare domanda per il servizio civile universale. Il bando prevede l’opportunità di partecipare a progetti in diverse aree, con l’obiettivo di coinvolgere i volontari in attività di utilità sociale. Le candidature sono ancora aperte e gli interessati possono iscriversi fino alla scadenza prevista.

Una cinquantina i posti a disposizione in tutta la provincia. Le iscrizioni sono aperte a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni Fino all'8 aprile c'è ancora tempo per partecipare al nuovo bando di servizio civile universale, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni di età. Il Comune di Ravenna partecipa coordinando il programma Territori Comuni 3.0, che coinvolge diversi enti e sedi del territorio romagnolo attraverso tre progetti. Il primo prende il nome "Relazioni culture racconti" e prevede dieci posti alla biblioteca Classense, tre posti alla biblioteca comunale Maria Goia di Cervia e due posti alla biblioteca comunale di Russi. Il secondo progetto "Mosaico - mondi, saperi interculturali e opportunità" offre invece quattro posti all'ufficio Immigrazione, mentre il terzo, "Youth & Eu 2.