Il corpo di un ragazzo di 17 anni è stato rinvenuto nel bosco di Borgorose, dopo ore di ricerche che sono iniziate nel pomeriggio di lunedì. La scomparsa del giovane aveva spinto le forze dell’ordine a mobilitarsi, e il suo corpo è stato trovato in una zona caratterizzata da vegetazione fitta. Tra gli elementi emersi ci sono un quad e alcune domande ancora senza risposta, legate alle circostanze del decesso e ai motivi della scomparsa.

Il 17enne di Borgorose era scomparso lunedì pomeriggio, il corpo trovato nel bosco. Si sono concluse nel modo che nessuno voleva immaginare le ore di ricerca per Federico Ponziani, il ragazzo di 17 anni di Borgorose, in provincia di Rieti, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio del giorno precedente. Il corpo del giovane è stato trovato nel tardo pomeriggio in una zona di boscaglia del territorio comunale, non lontano dal quad con cui si era allontanato da casa. A individuarlo sono state due persone impegnate nelle ricerche, che hanno immediatamente avvisato i carabinieri già operativi da ore sul territorio. Ora saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Borgorose, Federico trovato morto dopo ore di ricerche: il dettaglio sul quad e le domande ancora aperte

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