Le autorità doganali hanno avviato una strategia che punta sulla rapidità di intervento, l’analisi di rischio, la digitalizzazione e una gestione multidimensionale per contrastare le frodi. Questa rete nazionale antifrode mira a proteggere le entrate statali, che ammontano complessivamente a 88 miliardi di euro provenienti da dazi, accise, tabacchi e giochi. L’obiettivo è garantire la corretta applicazione delle normative e prevenire le attività illecite nel settore.

Rapidità di intervento, analisi di rischio, digitalizzazione e multidimensionalità. Sono le quattro parole chiave dell’agenzia delle Dogane chiamate a tutelare gli 88 miliardi di entrate che tra dazi, accise e tasse su giochi, tabacchi affluiscono alle casse dell’Erario. «I numeri parlano chiaro», ha detto il viceministro ministro all’Economia, Maurizio Leo, aprendo a Roma i lavori della prima Conferenza nazionale antifrode organizzata dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Come ricorda il viceministro la fiscalità delle accise, dei monopoli e delle dogane vale quasi 88 miliardi, con un incremento nel 2025 dell’1,73% di cui, approssimando...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dogane, la rete nazionale antifrode a tutela della salute e di 88 miliardi di entrate tra dazi, accise, tabacchi e giochi

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