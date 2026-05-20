Le autorità doganali hanno registrato un aumento del 26,2% nei controlli sul settore e-commerce nel 2025 rispetto all’anno precedente. L’incremento riguarda principalmente verifiche su spedizioni e merci provenienti da altri paesi, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle normative e prevenire irregolarità. Le operazioni di controllo si sono intensificate in particolare nelle dogane aeroportuali e marittime, interessando sia pacchi postali che spedizioni di grandi dimensioni. La maggiore attenzione si traduce in un incremento delle ispezioni e delle verifiche documentali.

Meglio prevenire che curare. È così che si può riassumere il modus operandi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’e-commerce. Nel 2025, infatti, i controlli sul commercio online sono schizzati del 26,2%, arrivando a quota 57.227. Allo stesso tempo, invece, le dichiarazioni sono aumentate del 17% (104 milioni). I dati sono stati presentati durante la giornata di apertura degli Stati generali dell’Adm, a Palazzo Wedekind, a Roma. In merito, il direttore Roberto Alesse, ha spiegato che «l’Agenzia ha scelto di non “inseguire” il rischio ma di anticiparlo». Il fenomeno dell’e-commerce, secondo Alesse, amplifica fattori come la tutela degli interessi erariali e della collettività, le esigenze di certezza e semplificazione per operatori e cittadini, l’azione di prevenzione e contrasto di condotte illecite. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dogane, boom di controlli sull’ecommerce: +26,2% nel 2025

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