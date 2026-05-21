Dog Training a Castel Romano

A Castel Romano Designer Outlet torna l’appuntamento con il Dog Training, un evento gratuito dedicato ai proprietari di cani che vogliono migliorare il rapporto con il proprio animale. Durante le sessioni vengono proposti giochi, percorsi educativi e attività guidate, tutte pensate per favorire la comunicazione tra cane e padrone. L’iniziativa si svolge in un’area appositamente allestita, offrendo l’opportunità di partecipare a sessioni pratiche e di conoscere tecniche di addestramento.

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Torna il Designer Outlet, l’evento gratuito pensato per rafforzare la complicità tra cane e proprietario attraverso giochi, percorsi educativi e attività guidate.Nelle domeniche del 24 e 31 maggio e martedì 2 giugno, l’area cani di piazza del Colosseo si animerà con. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurogarden Hotel, Rome, Italy | Holidays In Italy Sullo stesso argomento Leggi anche: Fashion Festival a Castel Romano JoyRun di Castel RomanoTorna la , la gara competitiva di 10km di corsa su strada omologata Fidal, a cui si aggiunge la gara non competitiva di 9,9km (con nuovo percorso...