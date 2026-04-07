Fashion Festival a Castel Romano

Il 12 aprile si terrà il Fashion Festival presso Castel Romano Designer Outlet, con una giornata dedicata a sconti e promozioni. L’evento coinvolgerà anche altri centri McArthurGlen, tra cui Serravalle, La Reggia e Noventa di Piave. L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria degli outlet e offerte speciali riservate ai clienti. L’appuntamento si svolgerà in contemporanea in più località, offrendo l’opportunità di visitare i diversi centri commerciali.

Torna il Fashion Festival, domenica 12 aprile, a Castel Romano Designer Outlet. Una giornata di sconti e promozioni che coinvolgerà l'outlet della Capitale in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di Serravalle, La Reggia e Noventa di Piave. Orario di apertura straordinario dalle 9 alle 20. In occasione del Fashion Festival sarà possibile approfittare di sconti straordinari fino al -70% sul prezzo outlet su oltre 300 prodotti della collezione primavera-estate. Capi iconici e accessori preziosi dei brand più amati. Oltre ai prodotti col -70% ci saranno tante altre promozioni per rendere la giornata di shopping veramente speciale. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Castel San Pietro Romano calcio, Panariello: “La tripletta? Bella soddisfazione” Castel San Pietro Romano calcio, il ds Valente: “Bisogna cambiare registro”“Siamo in un momento di confusione mentale e sicuramente c’è anche un problema di fiducia perché vedo la squadra psicologicamente intimorita" Castel... Marrje nuse sipss tradites Rome Temi più discussi: Genova Design Week 2026: il festival in centro storico; Milano Design Week 2026, il calendario e la selezione degli eventi da non perdere giorno per giorno; Cosa fare a Milano questo weekend: eventi, mostre e appuntamenti imperdibili. Fashion Festival a Serravalle: domenica 12 aprile una giornata di shopping, sconti e divertimento per tutta la famigliaPer l’occasione, il centro prolunga l’orario di apertura dalle 9 alle 20, offrendo ai visitatori un’esperienza completa che va oltre lo shopping tradizionale ... telenord.it Evento imperdibile a Castel Romano Outlet: il 7 aprile c’è il Fashion FestivalRoma, 2 aprile 2024 – Con la bella stagione torna l’imperdibile l’appuntamento con il Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet, previsto per domenica 7 aprile in contemporanea con i centri ... ilfaroonline.it OFFERTE FASHION FESTIVAL -70% sui prezzi outlet Domenica 12 aprile Aperti dalle 9 alle 20 Scopri tutte le offerte nel link in bio! #fashionfestival #fashion #occassionwear - facebook.com facebook