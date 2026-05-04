JoyRun di Castel Romano
A Castel Romano torna la JoyRun, una corsa su strada di 10 km che rispetta le norme della Fidal. La manifestazione prevede anche una gara non competitiva di 9,9 km, con un percorso rivisto per essere più rapido, e una corsa di 5 km dedicata alle famiglie. La manifestazione si svolge nel territorio vicino alla località e coinvolge atleti di diversi livelli, offrendo diverse opzioni di partecipazione.
Torna la, la gara competitiva di 10km di corsa su strada omologata Fidal, a cui si aggiunge la gara non competitiva di 9,9km (con nuovo percorso ancora più veloce) e fun run di 5km per tutta la famiglia.La competizione - individuale maschile, femminile e di società partirà.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Primo Maggio all'Oasi WWF di Castel RomanoRiapre la stagione di visite e laboratori gratuiti nell’Oasi affiliata WWF di Castel Romano, che ha appena festeggiato i suoi due anni di vita con...
Leggi anche: Fashion Festival a Castel Romano
Contenuti utili per approfondire
Si parla di: Roma Internationl Freestyle Cup, il calcio spettacolo a Castel Romano.
Torna la JoyRun a Castel Romano: quinta edizione domenica 18 maggioRoma, 12 maggio 2025 – Aperte fino a giovedì 15 maggio le iscrizioni alla quinta edizione della JoyRun di Castel Romano, gara competitiva di 10km di corsa su strada omologata Fidal, a cui si aggiunge ... tuttosport.com
Torna la JoyRun a Castel Romano, la quinta edizione è in programma il 18 maggioLa competizione - individuale maschile, femminile e di società partirà domenica 18 maggio alle 8.45 in via della Piscina Cupa, a 15 minuti dall’EUR. Obiettivo: superare il successo dell’edizione 2024 ... corrieredellosport.it