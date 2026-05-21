Docenti schiacciati dalla culpa in vigilando | Servono le telecamere Non esiste più la didattica Il dibattito social
Un episodio recente ha acceso il dibattito sui rischi e le responsabilità nelle scuole. Durante una trasmissione televisiva dedicata al tema, si è parlato di un caso in cui un’alunna con problemi motori si è stiracchiata e, cadendo, si è ferita. La discussione si è poi concentrata sulla responsabilità dei docenti, con alcuni che chiedono l’installazione di telecamere nelle aule e altri che lamentano la perdita di un approccio didattico tradizionale. La vicenda ha sollevato numerosi interventi sui social network, alimentando il confronto pubblico.
Il post nasce dal caso discusso durante Diritto in cattedra: un’alunna su un banco a rotelle si stiracchia, cade e si fa male. Da qui la domanda che ha acceso il dibattito: fino a che punto il docente è responsabile? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Se uno studente scappa, lo inseguo o resto in classe? Il dilemma. Cos’è la “culpa in vigilando?”. Il Punto dell’Avvocato De MartinoNel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha approfondito uno dei temi che più...
Leggi anche: Bambina si ferisce durante la ricreazione, la mamma chiede 20mila euro di risarcimento, ma il Tribunale dice no al ricorso: la culpa in vigilando non scatta se il fatto è repentino e imprevedibile