Se uno studente scappa lo inseguo o resto in classe? Il dilemma Cos’è la culpa in vigilando? Il Punto dell’Avvocato De Martino
Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha approfondito uno dei temi che più preoccupano il personale scolastico: la culpa in vigilando, cioè la responsabilità legata all’obbligo di vigilanza sugli studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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